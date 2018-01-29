Японія перевірить всі криптовалютні біржі країни після крадіжки $534 мільйонів

Рішення було ухвалене після одного з найбільших випадків крадіжки криптовалют в світі.

Японське Управління контролю за фінансовими ринками (FSA) повідомило про намір провести перевірку всіх криптовалютних бірж країни.

Читайте такожПівденна Корея заборонила анонімні транзакції криптовалютЦе рішення було ухвалене після одного з найбільших випадків крадіжки криптовалют в світі - минулого тижня хакери атакували японську біржу Coincheck і вкрали криптовалюту NEM на 58 млрд ієн ($534 млн). Після того як стало відомо про крадіжку, курс NEM впав з $1,01 до $0,78, але до понеділка відновився до $0,97, передає kommersant.ru.

Ще у квітні минулого року влада Японії вимагала від криптовалютних бірж реєструватися в країні. З тих пір FSA зареєструвало 16 таких бірж. «Я давно кажу, що криптовалюти - надійна система, але криптовалютні біржі ні. Цей інцидент показав, що проблема взагалі не вирішується. Якщо Coincheck не впорається з керуванням в умовах кризи, це може завдати удару по нинішній криптовалютній лихоманці», - зазначив аналітик компанії NLI Research Institute Макото Сакума.

На початку січня стало відомо, що міністерство юстиції Південної Кореї почало розробляти законопроект, що забороняє торгівлю криптовалютами на спеціальних біржах.