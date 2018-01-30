Розміщення Україною євробондів на $3 мільярди визнали угодою року

Видання Global Capital у своєму щорічному огляді міжнародних ринків капіталу називає це розміщення найкращою угодою 2017 року в регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу і Африки.

Розміщення Україною облігацій зовнішньої державної позики на 3 млрд дол. строком на 15 років у вересні минулого року стало найкращою угодою 2017 року в регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу і Африки.

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Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook, посилаючись на щорічний огляд міжнародних ринків капіталу від видання Global Capital.

Міністр нагадав, що минулої осені вперше в історії України вдалося провести транзакцію такого рівня складності: з розміщенням єврооблігацій терміном обігу 15 років на 3 млрд дол.

«Вдале розміщення українських євробондів означає, що інвестори довіряють Україні. Але найважливішим є те, що це розміщення є кроком для стабілізації нашої фінансової системи в майбутньому», - наголосив міністр.

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Довідка УНІАН. Україна у вересні 2017 року успішно завершила розміщення облігацій зовнішньої державної позики на 3 млрд дол. під 7,375% річних. Внаслідок операції на рахунки Держказначейства надійшли кошти обсягом 1,32 млрд дол. США, а решту коштів у розмірі 1,68 млрд дол. США були спрямовані на викуп облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення в 2019 і 2020 роках.

Цей випуск став першим в історії нашої країни з точки зору терміну запозичення і обсягу залучених коштів, а також першим самостійним виходом України на зовнішні ринки капіталу після Революції гідності без гарантій США, як було в 2014-2016 роках, і без політичних домовленостей, як у 2013 році при отриманні «кредиту Януковича».

Експерти вважають, що проведене розміщення знизить боргове навантаження на Україну на найближчі роки, проте не позбавляє Україну необхідності залишатися в програмі з Міжнародним валютним фондом.