Грабіжники цифрової біржі Coincheck намагалися продати здобич на шести криптобіржах

Хакери намагалися продати цифрову валюту на шести криптобіржах, встановлюється місцезнаходження людини, що використовує невідомий обліковий запис.

Хакери, які стоять за зломом японської біржі цифрових валют Coincheck, спробували продати викрадену криптовалюту NEM. Про це Reuters розповів віце-президент фонду NEM Джефф Макдональд.

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Як передає РБК, за його словами, вкрадена криптовалюта знаходиться на неопізнаному обліковому записі, з якого намагалися продати цифрову валюту на шести криптобіржах. Зараз співробітники NEM встановлюють місцезнаходження людини, що використовує обліковий запис, і зв'язуються з біржами криптовалют, на яких він намагався продати цифрову валюту.

За даними Coincheck, хакери 26 січня вкрали криптовалюту у 260 тис. користувачів. Біржа пообіцяла виплатити їм компенсації за ставкою 88,549 йен ($81) за кожну монету. За даними біржі, злодії викрали 523 млн монет.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві викрадачі аналітика криптобиржи отримали $1 мільйон у біткоїнах.