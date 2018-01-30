Грабіжники цифрової біржі Coincheck намагалися продати здобич на шести криптобіржах
Хакери, які стоять за зломом японської біржі цифрових валют Coincheck, спробували продати викрадену криптовалюту NEM. Про це Reuters розповів віце-президент фонду NEM Джефф Макдональд.
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Як передає РБК, за його словами, вкрадена криптовалюта знаходиться на неопізнаному обліковому записі, з якого намагалися продати цифрову валюту на шести криптобіржах. Зараз співробітники NEM встановлюють місцезнаходження людини, що використовує обліковий запис, і зв'язуються з біржами криптовалют, на яких він намагався продати цифрову валюту.
За даними Coincheck, хакери 26 січня вкрали криптовалюту у 260 тис. користувачів. Біржа пообіцяла виплатити їм компенсації за ставкою 88,549 йен ($81) за кожну монету. За даними біржі, злодії викрали 523 млн монет.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві викрадачі аналітика криптобиржи отримали $1 мільйон у біткоїнах.