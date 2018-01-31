Злиття гігантів: Fujifilm і Xerox вирішили об'єднатися в одну компанію

Досягнута угода про створення New Fuji Xerox за фактом означає кінець незалежності Xerox, що веде свою історію з початку XX століття.

Компанія Xerox буде об'єднана зі спільним підприємством Fujifilm Xerox, яке було створено в 1962 році для роботи на азіатському ринку. У новій об'єднаній компанії New Fuji Xerox 50,1% акцій буде належати Fujifilm.

Як передає РБК з посиланням на повідомлення Fujifilm, виконавчий директор Xerox Джефф Джейкобсон стане CEO об'єднаної компанії. Рішення було схвалено радами директорів обох компаній 30 і 31 січня.

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У Fujifilm пояснили, що багаторічна співпраця повинна сприяти успішній роботі в майбутньому і відкриє перед компанією нові кордони. Якщо Fuji Xerox працювала в основному в Японії і Східній Азії, то Xerox (ринкова вартість - $8,3 млрд) розвивалася на американському і європейському ринках.

Як відзначає агентство Bloomberg, досягнута угода за фактом означає кінець незалежності Xerox, що веде свою історію з початку XX століття. В останні роки Xerox, популярність якій принесло виробництво копіювальних машин, мала серйозний тиск з боку Canon та інших азіатських конкурентів.

Компанія Xerox була створена в 1906 році під назвою Harold Photographic Company і спочатку займалася виготовленням фотопаперу. Історія компанії змінилася в 1950-і роки після винаходу способу копіювання зображення на суху папір. Компанія змінила назву на Xerox (від грецького слова «зирос» - сухий).

Fujifilm є одним з найбільших світових виробників фототоварів. Компанія була заснована в Японії в 1934 році.

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