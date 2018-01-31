Мінфін знову позичив гривні та долари на внутрішньому ринку

Міністерство на ОВДП-аукціоні залучило до держбюджету 3,6 млрд грн і 137 млн дол.

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 3,631 млрд грн і 137,4 млн дол.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 84, 175, 252, 343 і 1715 днів з середньозваженою дохідністю 16,5%, 16,5%, 16,5%, 16,4% і 15,8% річних, відповідно.

Валютні кошти залучені в результаті продажу облігацій у доларах США термінами обігу 742 і 364 дні з дохідністю 5,4% і 5,3% річних, відповідно.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку України становив 7,513 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 3 січня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 749,912 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на суму 360,573 млрд грн, або 48% від їх загального обсягу.