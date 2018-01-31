НБУ відкликав валютні ліцензії у трьох компаній

Одна компанія звернулася до НБУ з проханням про відкликання ліцензії самостійно, дві інші втратили статус професійного учасника фондового ринку.

Національний банк України відкликав генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій у професійних учасників ринку цінних паперів: «Першої фондової брокерської компанії», фондової біржі «Універсальна» та компанії «Таргет Трейд».

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Як повідомляється на сайті регулятора, «Перша фондова брокерська компанія» звернулася до НБУ з проханням про відкликання ліцензії за власною ініціативою, а щодо двох інших компаній Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2017 році провів 1018 перевірок обмінних пунктів небанківських фінустанов у Києві і у всіх областях України, виявивши 115 нелегальних пунктів обміну.

В кінці листопада минулого року Нацбанк відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у фінансової компанії «Абсолют Фінанс», що об'єднує найбільшу мережу небанківських пунктів обміну валют, пояснюючи це рішення виявленими численними фактами порушень порядку валютно-обмінних операцій.