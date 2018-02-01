Amazon вперше став найдорожчим у світі брендом

Жоден із українських брендів в рейтингу консалтингової компанії Brand Finance не присутній.

Найдорожчим у світі брендом в 2018 році вперше став Amazon.

Про це йдеться в рейтингу 500 найдорожчих брендів консалтингової компанії Brand Finance, який опублікований 1 лютого.

Вартість бренду Amazon за минулий рік подорожчала на 42% і склала $150,8 млрд. Таке зростання дозволило бренду піднятися з третього на перше місце в списку.

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Google, який був лідером торішнього рейтингу, опустився на третю сходинку. Тим не менш, його вартість зросла за рік на 10% і становить $120,9 млрд.

Apple за рік подорожчав на 37%, до $146,3 млрд. Проте вирватися в лідери йому не вдалося: бренд зберіг за собою друге місце.

У першу десятку рейтингу також увійшли Samsung ($92,289 млрд, +39%), Facebook ($89,684 млрд, +45%), AT&T ($82,422 млрд, -5%), Microsoft ($81,163, +6%), Verizon ($62,826, -5%), Walmart ($61,48 млрд, -1%) і ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) ($59,189, +24%).

Жоден із українських брендів в рейтингу не присутній.

Раніше УНІАН повідомляв, що засновник компанії Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії. Згідно з даними Bloomberg, стан Безоса в понеділок, 8 січня, досягло $105,1 млрд.