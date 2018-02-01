Мінфін хоче цього року позичити понад 230 мільярдів гривень

На зовнішніх ринках Мінфін планує позичити 108 мільярдів гривень.

Міністерство фінансів України планує в 2018 році забезпечити фінансування державного бюджету з допомогою широкого спектру боргових інструментів на загальну суму 231,961 мільярда гривень. Про це йдеться в Програмі управління державним боргом на 2018 рік, опублікованій на сайті Мінфіну.

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Згідно з документом, Мінфін має намір позичати на внутрішньому ринку близько 123,758 мільярда гривень, на зовнішніх ринках з урахуванням запозичень по спеціальному фонду держбюджету - 108,203 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів оцінює загальні виплати за державним боргом в 2018 році за рахунок коштів державного бюджету в 305,9 мільярда гривень.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 мільярда у доларовому еквіваленті, на 11%, до 2,1 трильйона - в гривневому еквіваленті, що становить близько 73% ВВП та відповідає встановленим межам держбюджету України на 2017 рік.