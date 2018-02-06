Індекс Dow Jones показав рекордне падіння за всю історію

У процентному співвідношенні це максимальне падіння Dow Jones з серпня 2011 року.

Основні фондові індекси США за підсумками понеділка, 5 лютого, впали на 3,8-4,6% на тлі побоювань з приводу зростання прибутковості облігацій США.

Dow Jones і S&P 500 анулювали таким чином весь зріст за 2018 рік, передає Прайм.

За попередніми даними бірж, Dow Jones втратив 4,6%, склавши 24345,75 пункти, S&P 500 - 4,1%, опустившись до 2648,96 пункта, Nasdaq - 3,78%, до 6967,53 пункта.

Dow Jones впав нижче позначки в 25000 пунктів, опускаючись в ході торгів більш ніж на 1500 пунктів, а за підсумками дня - на 1175 пунктів, що є максимумом за всю історію індексу.

У процентному співвідношенні це максимальне падіння з серпня 2011 року.

Як зазначає CNBC, для S&P 500 понеділок став найгіршим днем за останні шість років.

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У п'ятницю, 2 лютого, міністерство праці країни повідомило про зростання погодинної зарплати майже на 3% в річному вираженні. Інвестори побоюються, що ці дані можуть стати ознакою прискореної інфляції, а посилення інфляційних очікувань підвищує прибутковість держоблігацій США і збільшує шанси на підйом ставки ФРС у поточному році.

В цей день Dow Jones знизився на 665 пунктів, що стало найбільшим падінням з червня 2016 року.

Нагадаємо, 17 січня основні фондові індекси США продемонстрували позитивну динаміку на тлі зростання вартості акцій технологічного сектора, Dow Jones вперше закрився вище позначки в 26000 пунктів. Зокрема, Dow Jones виріс на 1,25%, до 26115,65 пункта, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ піднявся на 1,03%, до 7298,28 пункта, індекс широкого ринку S&P 500 - на 0,94%, до 2802,56 пункта.