Найбагатші люди за день втратили $114 мільярдів через падіння фондових ринків США

Найбільше за цей день зменшився статок голови інвестиційної компанії Berkshire Hathaway Уоррена Баффета - він втратив 5,1 мільярда доларів.

Різке падіння американських фондових ринків у понеділок призвело до того, що 500 найбагатших людей світу недорахувалися 114 мільярдів доларів своїх активів, свідчать дані індексу Bloomberg Billionaires Index (BBI), який публікує агентство Блумберг.

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Основні фондові індекси США в понеділок впали на 3,8-4,6% на тлі побоювань щодо зростання дохідності облігацій США, Dow Jones і S&P 500 анулювали таким чином весь зріст за 2018 рік, передає Прайм.

Згідно з даними агентства, найбільше за цей день зменшився статок голови інвестиційної компанії Berkshire Hathaway Уоррена Баффета - він втратив 5,1 мільярда доларів. Друге місце за обсягом падіння зайняв статок засновника Facebook Марка Цукерберга - він скоротився на 3,6 мільярда доларів. Засновник компанії Amazon Джефф Безос посів третє місце за розміром втрат за день - вони становили 3,3 мільярда доларів.

За ними йдуть співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін, які втратили за день на 2,3 мільярда доларів. А засновник компанії Microsoft Білл Гейтс втратив за понеділок 2,25 мільярда доларів.

В цілому ж, за версією Блумберга, перша п'ятірка мільярдерів не змінилася: на першому рядку розміщується Безос зі статком 116 мільярдів доларів, на другому - Гейтс зі статком у 91,6 мільярда доларів, третє місце в списку займає Баффет з 85 мільярдами доларів. На четвертій сходинці опинився Цукерберг, статок якого оцінюється в 74,7 мільярда доларів. Замикає п'ятірку найбагатших людей власник бренду Zara Амансіо Ортега зі статком у 74 мільярди доларів.