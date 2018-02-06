Азіатські та європейські біржі впали слідом за американськими

Європейські біржі відкрилися в мінусі на 3-3,5%.

Індекси основних європейських фондових бірж втрачають на відкритті торгів 3-3,5% після того, як фондові індекси США за підсумками понеділка впали на 3,8-4,6%, потягнувши вниз і азіатські біржові індикатори, свідчать дані торгів.

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Станом на 10.04 за київським часом британський індекс FTSE 100 знизився на 3,09%, до 7108,5 пункту, французький CAC 40 - на 3,2%, до 5116,5 пункту, німецький DAX - на 3,59%, до 12236,15 пункту, повідомляє Прайм.

Основний фондовий індекс Японії Nikkei 225 прискорив падіння до 6%, інші основні фондові майданчики Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) також знижуються у вівторок.

Станом на 6.13 за київським часом японський індекс Nikkei 225 знизився на 6%, до 21319,38 пункту. При цьому в перші години торгів він падав на 4%.

Індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 2,15% - до 3412,55 пункту, шеньчженьській Shenzhen Composite - на 2,71%, до 1757,3 пункту.

Гонконгський Hang Seng Index опускався на 4,95% - до 30653,3 пункту, корейський KOSPI - на 3,15%, до 2413,06 пункту, австралійський індекс S&P/ASX 200 - на 3,33%, до 5825,7 пункту.

Нагадаємо, основні фондові індекси США в понеділок впали на 3,8-4,6% на тлі побоювань щодо зростання дохідності облігацій США, Dow Jones і S&P 500 анулювали таким чином все зростання за 2018 рік.