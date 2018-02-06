Обвал на світових фондових ринках: причини та наслідки

Основні фондові індекси США S&P500, Dow Jones і ціни на сировинні товари різко знизилися в понеділок. Зниження фондового ринку США стало максимальним з 2011 року.

Основні фондові індекси США S&P 500 і Dow Jones Industrial Average на торгах у понеділок знизилися на 4,1% і на 4,6% відповідно, слідом за чим відбулося зниження цін на сировинні товари.

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Згідно з даними, опублікованими на сайтах фондових майданчиків, зниження фондового ринку США стало максимальним з 2011 року - періоду європейської боргової кризи.

При цьому падіння індексу Dow Jones в пунктах стало максимальним в історії протягом одного дня, становивши 1175 пунктів до моменту закриття сесії.

Згідно з галузевим індикаторами S&P 500, найбільше зниження продемонстрував фінансовий сектор (падіння на 5%), а також фармакологічні, промислові, нафтогазові і телекомунікаційні компанії (зниження на 4%).

Слідом за падінням фондового ринку США різко знизилися світові ціни на основну продукцію українського експорту - сировинні товари. Зокрема, нафту марки Brent знизилася на 1,2%, до 66,82 долара за барель. Ціни на залізну руду й мідь впали на 1,2% і 2% відповідно. Американські ф'ючерси на пшеницю в понеділок впали на 1,6%.

Аналітики, опитані виданням Bloomberg, пов'язують падіння фондового ринку з розпродажем інвесторами ризикових активів на тлі посилення інфляційних очікувань у США. Інвестори очікують підвищення облікових ставок і поступового згортання програми кількісного пом'якшення, що передбачає викуп ризикових активів за емісійні кошти, в умовах прискорення інфляції.

На тлі посилення очікувань щодо підвищення облікової ставки індекс американського долара до кошика основних валют US Dollar Index Futures Index 5 лютого зріс на 0,6%. При цьому, за даними Bloomberg, євро став найбільш корелюючою до вартості золота валютою. Інвестори традиційно віддають перевагу золоту перед іншими активами у кризові періоди.

Європейські фондові індекси, незважаючи на позитивні економічні показники, знизилися слідом за падінням на фондовому ринку США. Зокрема, німецький індекс DAX впав на 3,6% - найбільше падіння з червня 2016 року.

У той же час, до середини сесії на торгах у вівторок європейські акції частково відіграли падіння, в той час як американський індекс Dow Jones продовжив знижуватися, а S&P 500 і Nasdaq вийшли з «червоної» зони, продемонструвавши підвищення.