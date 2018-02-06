Світовий ринок акцій за чотири дні втратив $4 трильйони вартості - ЗМІ

Європейський фондовий індекс STOXX 600 перебуває на шестимісячному мінімумі, кошти інвесторів перетікають з ринку акцій в золото і державні облігації.

Світовий ринок акцій на тлі різкого падіння за останні чотири торгові дні втратив 4 трильйони доларів вартості.

Про це повідомив Reuters.

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У виданні зазначають, що кошти інвесторів перетікають з ринку акцій в традиційні кризові активи - золото та державні облігації.

При цьому інвестори оцінювали падіння вартості акцій як здорову корекцію після зростання протягом всього 2017 року. Проте падіння вартості акцій поширилося на європейські та азіатські ринки.

Європейський фондовий індекс STOXX 600 знаходиться на шестимісячному мінімумі, а американські індекси Dow Jones і SP 500 - на рівні початку грудня 2017 року.

"Я думаю, що це здорова, хоч і різка корекція на фондовому ринку, і ми можемо побачити ще більше падіння протягом наступного тижня, але в цілому приводів для паніки нею", - передає видання слова брокера інвестиційної компанії Marex Spectron Девіда Говетта.

Як повідомляв УНІАН, основні фондові індекси США StandardPoor’s 500 та Dow Jones Industrial Average на торгах у понеділок, 5 лютого, знизилися на 4,1% і на 4,6% відповідно, слідом за чим послідувало зниження цін на сировинні товари.

Зниження фондового ринку США стало максимальним з 2011 року - періоду європейської боргової кризи. Протягом всього 2017 року світові ринки акцій послідовно зростали. З 1 по 26 січня 2018 року індекс SP 500 і DJI зросли на 7,4% і 7,6% відповідно. З 26 січня фондовий ринок США почав знижуватися. Зниження прискорилося в кінці минулого тижня після публікації звіту про зростання заробітних плат в США, який виявився максимальним з 2009 року.

Це стимулювало інфляційні очікування і, відповідно, очікування підвищення Федеральною резервною системою США облікових ставок і згортання програми кількісного пом'якшення - викупу ризикових активів за рахунок емісійного фінансування.

У свою чергу, це призвело до підвищення прибутковості низькоризикових облігацій Держказначейства США на тлі розпродажу учасниками ринків високоризикових активів.