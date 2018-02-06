Мінфін позичив на внутрішньому ринку ще 5,2 мільярда

На попередньому аукціоні 31 січня Мінфін отримав від продажу ОВДП 3,6 мільярда гривень та 137 мільйонів доларів.

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,237 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 77, 168, 259 та 336 днів з середньозваженою дохідністю 16,5%, 16,5%, 16,48% і 16,4% річних, відповідно.

Розміщення валютних облігацій не проводилось.

Довідка УНІАН. Станом на 3 січня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 749,912 мільярда гривень, при цьому у власності Національного банку перебували облігації на суму 360,573 мільярда гривень, або 48% від їх загального обсягу. Більш свіжі дані по державних облігаціях поки не оприлюднені.