Єврокомісія допускає шкоду для конкуренції при купівлі Apple сервісу Shazam

02:39, 07 лютого 2018
Фондовий ринок
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Ілюстрація / REUTERS

Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії, передає РБК.

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"Європейська комісія прийняла запит Австрії, Франції, Ісландії, Італії, Норвегії, Іспанії та Швеції оцінити у відповідності до законодавства ЄС можливе придбання Shazam компанією Apple. Комісія вважає, що угода може негативним чином вплинути на конкуренцію в Європейській економічній зоні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Єврокомісія також попросить компанію Apple повідомити її про цю операцію.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня ЗМІ повідомили, що Apple має намір придбати Shazam за $401 млн.

Пізніше Apple підтвердила купівлю програми для розпізнавання музики Shazam. В Apple відзначили, що Shazam стане природною частиною стримингового сервісу Apple Music і допоможе користувачам дізнаватися нові пісні.

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Теги: #Apple купила Shazam#конкуренція в ЄС