Єврокомісія допускає шкоду для конкуренції при купівлі Apple сервісу Shazam

Єврокомісія також попросить компанію Apple повідомити її про цю операцію.

Європейська комісія дасть оцінку можливої купівлі компанією Apple британського сервісу розпізнавання музики Shazam.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії, передає РБК.

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"Європейська комісія прийняла запит Австрії, Франції, Ісландії, Італії, Норвегії, Іспанії та Швеції оцінити у відповідності до законодавства ЄС можливе придбання Shazam компанією Apple. Комісія вважає, що угода може негативним чином вплинути на конкуренцію в Європейській економічній зоні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Єврокомісія також попросить компанію Apple повідомити її про цю операцію.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня ЗМІ повідомили, що Apple має намір придбати Shazam за $401 млн.

Пізніше Apple підтвердила купівлю програми для розпізнавання музики Shazam. В Apple відзначили, що Shazam стане природною частиною стримингового сервісу Apple Music і допоможе користувачам дізнаватися нові пісні.