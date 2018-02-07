Dow Jones додав 2%: фондові індекси США зросли після краху напередодні

При цьому під час торгів індекси кілька разів змінювали напрямок руху, а на відкритті значно знижувалися.

Основні фондові індекси США у вівторок зросли на 1,8-2,3% після різкого падіння напередодні. Промисловий індекс Dow Jones зріс на 2,33% - до 24912,77 пункту, свідчать дані торгів.

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Індекс високотехнологічних компаній NASDAQ - на 2,13%, до 7115,88 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 - на 1,74%, до 2695,14 пункту. При цьому під час торгів індекси кілька разів змінювали напрямок руху, а на відкритті значно знижувалися, передає Прайм.

У понеділок індекси впали на 3,8-4,6% на тлі побоювань щодо зростання дохідності американських держоблігацій і стурбованості прискоренням зростання ставки ФРС. Індекс Dow Jones впав нижче позначки в 25 000 пунктів. Під час торгів він знижувався більш ніж на 1500 пунктів, демонструючи максимальне падіння з серпня 2011 року.

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Так званий "індекс страху" Уолл-стріт — індекс волатильності VIX - злетів на 35% і піднявся до позначки в 50 пунктів вперше з серпня 2015 року. Це є максимальним значенням з часів девальвації китайської валюти в 2015 році. Довгострокове середнє значення індикатора — 20 пунктів.

Як повідомило у вівторок Бюро економічного аналізу міністерства торгівлі країни, дефіцит торгового балансу США в грудні зріс на 2,7 мільярда доларів, або на 5,3% в порівнянні з переглянутим показником листопада — до 53,1 мільярда доларів. Аналітики вважали, що показник збільшився до 52,1 мільярда доларів.

"Чесно кажучи, ми думаємо, що це здорова реакція ринку на необґрунтовані сплески січня. Це нормальний розпродаж. А не щось гірше", - сказав агентству MarketWatch портфельний менеджер фонду Federated Global Allocation Fund Стів Чіавароне.