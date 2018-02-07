Рада відкрила шлях до підписання закону про приватизацію держмайна

Ініціатори скасування прийняття закону вважають, що під час прийняття відбулося порушення Конституції та Регламенту ВР.

Верховна Рада України відхилила проект Постанови про скасування рішення парламенту про прийняття в цілому, як закону законопроекту "Про приватизацію державного майна" (№7066-П).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 11 народних депутатів із 321, зареєстрованого у сесійній залі.

Як сказано у пояснювальній записці до проекту постанови позафракційних депутатів-"свободівців", ухвалення закону відбулося "з грубим порушенням вимог Конституції та Регламенту Верховної Ради України щодо процедури законотворчої діяльності".

"Зі значними грубими порушеннями встановленої Регламентом процедури здійснювався розгляд та приймалися рішення щодо поправок і пропозицій до вказаного законопроекту", - наголошують депутати.

Як відомо, після відхилення такого проекту постанови голова ВР має можливість підписати закон та передати його на підпис президенту.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада 2017 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про приватизацію державного майна, необхідний у рамках співробітництва України з ключовим кредитором Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами.

18 січня парламент ухвалив законопроект в другому читанні і в цілому.

Проект закону "Про приватизацію", який передбачає продаж малих об'єктів приватизації на електронних майданчиках, таких як «Prozorro.Продажі», розробили Фонд державного майна спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі.