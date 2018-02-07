Британська розвідка підозрює російського олігарха в обході санкцій - ЗМІ

Розвідувальна служба Великобританії MI6 висловила стурбованість тим фактом, що первинне розміщення акцій компанії En+ на біржі в Лондоні пройшло без попередніх консультацій з розвідкою.

Розвідувальна служба Великобританії MI6 висловила стурбованість тим фактом, що первинне розміщення акцій (IPO) компанії En+ на біржі в Лондоні пройшло без попередніх консультацій з розвідкою.

Про це повідомляє The Daily Telegraph.

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Джерело газети в розвідці назвало "скандалом" дозвіл компанії, яка контролюється російським мільярдером Олегом Дерипаскою, провести IPO.

Зокрема, є питання до співвласника En+ - банку ВТБ, що перебуває під санкціями Євросоюзу і США.

На En+ санкції не поширюються, але ВТБ виділяв компанії кошти на IPO.

"Є побоювання, що кошти, залучені на біржі, могли використовуватися для обходу санкцій, а також для підтримки російського ВПК в той час, як російські військові створюють дедалі більшу небезпеку для інтересів безпеки Великобританії", - заявило джерело газети в розвідці.

En+ провела IPO в листопаді 2017 року. Це розміщення стало найбільшим для російських компаній на Лондонській біржі з 2012 року.

За рахунок додаткових емісій компанія зуміла залучити півтора мільярда доларів.

Раніше повідомлялося, що колишній керівник передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт був притягнутий до відповідальності з боку компанії, пов'язаної з російським мільярдером Олегом Дерипаскою.

Нагадаємо, 10 червня 2015 року суд повернув у державну власність пакет акцій ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" загальною номінальною вартістю більше 105 мільйона гривень, що становить 68,01% статутного фонду товариства.

Як повідомлялося, пакет акцій ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" у розмірі 68,01%, перебував у власності кіпрської компанії "Velbay Holdings Limited", яку пов’язують з російською компанією "РусАл" Олега Дерипаски.