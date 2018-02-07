S&P 500 та Dow Jones частково відіграли падіння, європейський ринок акцій торгується в плюсі

Основні фондові індекси США Standard&poor's 500 та Dow Jones Industrial Average на торгах у понеділок, 5 лютого, знизилися на 4,1% і на 4,6% відповідно, слідом за чим послідувало зниження цін на сировинні товари.

Американські фондові індекси Standard&poor's 500 і Dow Jones Industrial Average частково відіграли різке падіння кінця минулого - початку поточного тижня, продемонструвавши зростання на 1,74% і 2,33% відповідно, європейський індекс STOXX 600 в середу торгується в плюсі - зростання склало 1,08% за станом на 15:30 за київським часом.

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Відповідні дані опубліковані на сайтах фондових майданчиків.

Нафта марки Brent у середу торгується біля рівня відкриття близько 67 доларів за барель. Американські ф'ючерси на пшеницю в середу до 15:40 за київським часом демонструють зростання на 1,08%.

Як повідомляв УНІАН, основні фондові індекси США Standard&poor's 500 та Dow Jones Industrial Average на торгах у понеділок, 5 лютого, знизилися на 4,1% і на 4,6% відповідно, слідом за чим послідувало зниження цін на сировинні товари.

Зниження фондового ринку США стало максимальним з 2011 року - періоду європейської боргової кризи. Протягом всього 2017 року світові ринки акцій послідовно зростали. З 1 по 26 січня 2018 року індекс S&P 500 і DJI зросли на 7,4% і 7,6% відповідно. З 26 січня фондовий ринок США почав знижуватися. Зниження прискорилося наприкінці минулого тижня після публікації звіту про зростання заробітних плат в США, який виявився максимальним з 2009 року.

Це стимулювало інфляційні очікування і, відповідно, очікування підвищення Федеральною резервною системою США облікових ставок і згортання програми кількісного пом'якшення - викупу ризикових активів за рахунок емісійного фінансування.

Це, в свою чергу, призвело до підвищення прибутковості низькоризикових облігацій Держказначейства США на тлі розпродажу учасниками ринків високоризикових активів. Згідно з даними видання Reuters, світові ринки акцій в результаті падіння втратили 4 трильйони доларів вартості, а переваги інвесторів перейшли від акцій до державних облігаціях і золота.