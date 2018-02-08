Парубій підписав і направив президенту закон про приватизацію держмайна

Ухвалення закону про приватизацію є однією з умов ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав і направив президенту закон про приватизацію державного майна (№ 7066).

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Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у даних в картці законопроекту на сайті парламенту.

Зазначається, що підписання і направлення відбулося сьогодні, 8 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про приватизацію державного майна. Основною метою закону є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - поділу на об'єкти малої та великої приватизації.

Також законом передбачено розширення переліку об'єктів, що можуть виставлятися на продаж, скорочення термінів виставлення на продаж, можливість оформлення банківської гарантії, уніфікація способів продажу держмайна.

Встановлено, що у разі проведення великої приватизації залучатимуться міжнародні радники, а мала приватизація проходитиме на електронних торгах.

До групи малої приватизації потрапляють об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, а до групи великої приватизації входять об'єкти, активи яких перевищують 250 млн грн.

Також скорочуються строки підготовки до продажу об’єктів з нинішніх 9-12 місяців до 4-5 місяців і збільшується строк для подання заявок потенційних покупців із 20-45 днів до 20-180 днів.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що цей закон дозволить залучити інвесторів на збиткові державні підприємства, а також знизити рівень корупції.

Ухвалення закону про приватизацію є однією з умов ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу.