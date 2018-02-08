Для повернення "Укртелекому" в держвласність створять робочу групу

16:19, 08 лютого 2018
Фондовий ринок
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Кабмін планує створити робочу групу по поверненню

Кабінет міністрів України планує створити міжвідомчу робочу групу з питань координації дій щодо повернення пакета акцій найбільшого українського оператора телекомунікацій "Укртелеком" у державну власність.

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Відповідний проект постанови Кабміну узгоджено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на засіданні 8 лютого.

«НКЦПФР погодила проект постанови Кабміну "Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань координації дій щодо повернення пакета акцій ПАТ "Укртелеком" у державну власність і подальшого забезпечення стабільної господарської діяльності товариства", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна не почне процес повернення пакета акцій найбільшого оператора фіксованого зв'язку «Укртелеком» державі до розгляду судом касаційної скарги компанії «ЕСУ», що належить бізнесмену Рінату Ахметову, з приводу збереження акцій оператора в її власності.

19 жовтня 2017 року Господарський суд м. Києва за позовом Фонду державного майна України (ФДМУ) розірвав укладений у березні 2011 року за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу акцій «Укртелекому» компанією «ЕСУ», тим самим повернувши пакет акцій «Укртелекому» в державну власність.

12 грудня апеляційний суд відмовився задовольнити позов приватної компанії «ЕСУ» на рішення попередньої судової інстанції, згідно з яким у державну власність було повернуто компанію «Укртелеком».

Крім того, 5 січня 2018 року видання The Financial Times повідомило, що районний суд Нікосії (Кіпр) ухвалив рішення про замороження активів українського бізнесмена Ахметова на 820 млн дол. у справі про купівлю ним «Укртелекому» в 2013 році.

Згідно з повідомленням, активи заморожені за позовом компанії Raga Establishment (раніше EPIC Telecom Invest), яка належить колишньому акціонеру «Родовід Банку» бізнесмену Денису Горбуненку. Компанія продала "Укртелеком" Ахметову в 2013 році за 860 млн дол., але бізнесмен нібито вніс лише 100 млн дол. і припинив платежі.

9 січня компанія «СКМ» заявила, що оскаржить рішення кіпрського суду про заморожування активів українського бізнесмена Ахметова.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 млн абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного інтернету понад 1,6 млн клієнтів.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

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Теги: #Укртелеком Ахметов#реприватизація Укртелекому