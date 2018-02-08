Twitter вперше в історії отримав квартальний прибуток

На тлі публікації звітності капіталізація компанії зросла на $5,8 млрд.

Чистий прибуток Twitter в IV кварталі 2017 року становив $91,1 млн проти збитку $167,1 млн в IV кварталі 2016 року. Компанія отримала квартальний прибуток вперше майже за 12-річну історію свого існування.

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Як передає RNS з посиланням на MarketWatch, виручка Twitter за звітний період збільшилася на 2% в річному вираженні — до $732 млн.

За підсумками 2017 року компанія скоротила чистий збиток у 4,2 раза — до $108,1 млн. Виручка за звітний період скоротилася на 3% порівняно з 2016 роком і становила $2,4 млрд.

На попередніх торгах Нью-Йоркської фондової біржі акції Twitter на тлі звітності злетіли на 20%.

Капіталізація Twitter на відкритті Нью-Йоркської фондової біржі зросла на $5,75 млрд на тлі публікації звітності компанії, свідчать біржові дані.

Вартість акції компанії зросла на 28,67% — до $34,64. Капіталізація становила $25,74 млрд.