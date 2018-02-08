Фонд гарантування з 1 березня переведе всі продажі кредитів юросіб на "голландські" аукціони

За оцінками фонду, продаж активів із застосуванням «голандських» аукціонів дає хороші результати.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує перевести всі продажі кредитів юридичних осіб у банках, що ліквідуються, на «голландські» аукціони (торги із зменшенням ціни) з 1 березня.

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Про це повідомив журналістам директор департаменту консолідованого продажу активів фонду Тарас Єлейко.

«З 1 березня цього року всі кредити юридичних осіб також підуть на продаж через систему голландських аукціонів», - сказав Єлейко.

За його словами, запущений з листопада 2017 року продаж активів банків із застосуванням «голандських» аукціонів показав хороші результати.

Також Єлейко повідомив, що до кінця року фонд планує виставити на продаж іпотечні кредити всіх банків, крім банків «Надра» і «Дельта», розпродажем портфелів яких, з урахуванням їх обсягів, реалістично зайнятися вже наступного року.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів в листопаді 2017 року почав продажі активів неплатоспроможних банків на «голландські» аукціони (торги із зменшенням ціни). Аукціон за новим форматом передбачає автоматичне зниження ціни активу на 1% під час торгів через однаковий проміжок часу, але не більше ніж до 20% початкової вартості. Торги проходять в рамках системи «Prozorro.Продажі».