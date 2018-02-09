Американські біржі обвалилися вдруге за тиждень

Це другий найгірший в історії день для індекса Dow Jones за зниженням процентних пунктів.

Основні фондові індекси США у четвер, 8 лютого, знову впали, цього разу на 3,8% - 4,15% на тлі побоювань інвесторів з приводу високої волатильності на ринку, свідчать дані бірж.

Як передає Прайм, промисловий індекс Dow Jones впав на 4,15% - до 23860,46 пункта, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ на 3,9% - до 6777,16 пункта, індекс широкого ринку S&P 500 на 3,75% - до 2581,08 пункта.

Читайте такожОбвал на світових фондових ринках: причини та наслідки

Таким чином, це другий найгірший в історії день для Dow Jones за зниженням процентних пунктів – минулого четвера показник також втратив 4,2%.

У понеділок на американських біржах стався різкий обвал, коли індекси впали на 3,8-4,6% на тлі побоювань з приводу зростання прибутковості американських держоблігацій та можливості прискорення зростання ставки ФРС. На наступний день індекси частково компенсували втрату.

З початку тижня з урахуванням корекції Dow Jones знизився на 1660,5 пункта (6,5%), NASDAQ - на 463,35 пункта (6,4%), а S&P 500 - на 181,13 пункта (6,6%).