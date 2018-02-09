Обвал на біржах: найбагатші люди світу за день втратили ще майже $100 мільярдів
Чергове різке падіння американських фондових ринків призвело до того, що 500 найбагатших людей світу за один день втратили 93 мільярда доларів своїх активів.
При цьому 20 з них втратили щонайменше 1 мільярд доларів кожен, повідомляє Новое время з посиланням на індекс Billionaires Index (BBI) від Bloomberg.
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Так, найбагатша людина у світі – засновник компанії Amazon Джефф Безос – втратив 5,3 мільярда доларів. Тепер його статки оцінюються в 113,2 мільярда доларів.
Статки глави інвестиційної компанії Berkshire Hathaway Уоррена Баффета впали на 3,5 мільярда доларів, а засновника Facebook Марка Цукерберга – на 3,4 мільярда доларів.
Голова американських компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск втратив 1,1 мільярда доларів.
Нагадаємо, що в четвер, 8 лютого, і Dow Jones Industrial Average і S&P 500 впали до найнижчих рівнів з листопада минулого року.
Слідом за ними обрушилися і індекси найбільших підприємств Західної Європи.
Відзначимо, що це падіння стало другим за минулий тиждень. Так, в понеділок, 5 лютого індекс Dow Jones впав на 1175 пунктів, втративши близько 4,6%. Протягом дня падіння досягало майже 1600 пунктів.
Слідом за Доу-Джонсом впали й інші американські фондові індекси: індекс S&P втратив 3,8%, а Nasdaq - 3,7%.
Тоді таке різке падіння американських фондових ринків призвело до того, що 500 найбагатших людей світу за один день втратили 114 мільярдів доларів своїх активів.