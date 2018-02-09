Обвал на біржах: найбагатші люди світу за день втратили ще майже $100 мільярдів

Голова американських компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск втратив 1,1 мільярда доларів.

Чергове різке падіння американських фондових ринків призвело до того, що 500 найбагатших людей світу за один день втратили 93 мільярда доларів своїх активів.

При цьому 20 з них втратили щонайменше 1 мільярд доларів кожен, повідомляє Новое время з посиланням на індекс Billionaires Index (BBI) від Bloomberg.

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Так, найбагатша людина у світі – засновник компанії Amazon Джефф Безос – втратив 5,3 мільярда доларів. Тепер його статки оцінюються в 113,2 мільярда доларів.

Статки глави інвестиційної компанії Berkshire Hathaway Уоррена Баффета впали на 3,5 мільярда доларів, а засновника Facebook Марка Цукерберга – на 3,4 мільярда доларів.

Голова американських компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск втратив 1,1 мільярда доларів.

Нагадаємо, що в четвер, 8 лютого, і Dow Jones Industrial Average і S&P 500 впали до найнижчих рівнів з листопада минулого року.

Слідом за ними обрушилися і індекси найбільших підприємств Західної Європи.

Відзначимо, що це падіння стало другим за минулий тиждень. Так, в понеділок, 5 лютого індекс Dow Jones впав на 1175 пунктів, втративши близько 4,6%. Протягом дня падіння досягало майже 1600 пунктів.

Слідом за Доу-Джонсом впали й інші американські фондові індекси: індекс S&P втратив 3,8%, а Nasdaq - 3,7%.

Тоді таке різке падіння американських фондових ринків призвело до того, що 500 найбагатших людей світу за один день втратили 114 мільярдів доларів своїх активів.