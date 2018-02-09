Азіатські біржі обвалилися слідом за США

Біржі АТР закрилися падінням до 4% слідом за американськими індексами.

Основні майданчики Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) закрилися в п'ятницю в значному мінусі на тлі нового обвалу бірж США, свідчать дані торгів.

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Індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 4,05%, до 3129,85 пункту, шеньчженьський Shenzhen Composite - на 3,19%, до 1679,26 пункту, гонконзький Hang Seng Index - на 3,1%, до 29507,42 пункту. Південнокорейський KOSPI знизився на 1,82%, до 2363,77 пункту, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,89%, до 5838 пунктів, японський індекс Nikkei 225 - на 2,32%, до 21382,62 пункту, повідомляє Прайм.

Тиск на біржі АТР знову надає негативна динаміка індексів США, які за підсумками торгів четверга впали на 3,8-4,15% на тлі побоювань інвесторів щодо високої волатильності на ринках в умовах зростання дохідності американських держоблігацій та можливості прискорення зростання ставки ФРС. Це друге масштабне падіння за поточний тиждень, в понеділок американські індекси впали на 3,8-4,6%.

На тлі зростання невизначеності на ринку зріс попит на ієну, яка традиційно вважається безпечним активом. Подорожчання національної валюти призвело до зниження японського індексу, оскільки зростання курсу ієни негативно позначається на вартості акцій японських експортерів. В результаті, за даними агентства MarketWatch, тижневе зниження індексу стало рекордним за два роки - більш 8%.