Нерезиденти з початку року подвоїли вкладення в ОВДП

Також зріс обсяг облігацій у власності юридичних та фізичних осіб.

Обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності нерезидентів станом на 9 лютого становить 12,057 мільярда гривень, що в 2,3 рази більше показника на початок року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, також зріс обсяг викуплених облігацій у власності юридичних осіб – на 11,3%, до 24,629 мільярда гривень та фізичних осіб - на 7,9%, до 1,583 мільярда гривень.

Загальний обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу за цей період скоротився на 0,7% - до 744,942 мільярда гривень, за рахунок скорочення обсягу паперів у власності НБУ та банків.

Довідка УНІАН. Станом на 3 січня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 749,912 мільярда гривень, при цьому у власності Національного банку знаходилися облігації на суму 360,573 мільярда гривень, або 48% від їх загального обсягу.