"Укрпошта" продала перші облігації на 150 мільйонів

Кошти від продажу облігацій, будуть спрямовані на розвиток компанії та оновлення інфраструктури.

Публічне акціонерне товариство "Укрпошта", національний оператор поштового зв'язку, реалізувала перші облігації загальною вартістю 150 мільйонів гривень, повідомила прес-служба оператора з посиланням на першого заступника генерального директора з фінансових питань компанії Олександра Чернявського.

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"Випуск облігацій "Укрпошта" - це, перш за все, можливість отримати додаткові інвестиції для розвитку головної пошти країни", - зазначив він.

За словами Чернявського, кошти від продажу облігацій, будуть спрямовані на закупівлю нового транспорту, придбання нових комп'ютерів, оновлення обладнання і підвищення енергоефективності на підприємстві.

У прес-службі зазначили, що облігації "Укрпошти" випущені в серіях "А", "В" і "С" загальною вартістю 600 мільйонів гривень у кількості 6 тисяч штук номінальною вартістю однієї облігації 100 тисяч гривень.

"Зокрема, серії "А" - 150 мільйонів гривень, серії "В" - 200 мільйонів гривень, серії "С" - 250 мільйонів гривень. Облігації серії "А" знаходяться в обігу 16 листопада 2020 включно, серії "В" - по 16 травня 2022 включно, серії "С" - по 13 листопада 2023 включно", - повідомили в компанії.

Співорганізатором продажу облігацій серії "А" є група ICU, яка також взяла участь у розміщенні цінних паперів як інвестор.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2017 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку погодила "Укрпоште" емісію облігацій серій "А", "В" і "С". Загальна номінальна вартість випуску облігацій компанії становить 600 мільйонів гривень "Укрпошта".

"Укрпошта" в січні-вересні 2017 року отримала 415,5 мільйони чистого збитку проти 15,2 мільйона гривень прибутку за аналогічний період 2016 року.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів переказів, а також доставляє більше 83 мільйонів пенсій.