Українці зможуть вільно купувати цінні папери Apple або Tesla

В Україні скасували обмеження обсягу іноземних цінних паперів, допущених до обігу на фондовому ринку.

Цінні папери, розміщені на закордонних біржах, стали доступні не тільки для великих інвесторів, але і для будь-якого громадянина України.

Про це повідомляє прес-служба Нацдепозитарію.

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Як повідомляється, 6 лютого вступило в силу рішення, відповідно до якого громадяни України можуть придбати іноземні цінні папери і вільно ними розпоряджатися: продавати, дарувати, передавати у спадщину тощо.

"В результаті спростилася процедура входу цінних паперів на ринок. Тепер все, що необхідно зробити емітенту для отримання дозволу від НКЦПФР на допуск цінних паперів іноземній компанії - заповнити стандартну форму заяви. Збір іншої інформації і введення на український фондовий ринок здійснює НДУ. Кількість цінних паперів в обігу для їх власників поки не обмежується", - говорить голова правління НДУ Міндаугас Бакас.

Рішення скасовує обмеження обсягу іноземних цінних паперів, допущених до обігу на ринку України.

Будь-яка кількість паперів певного випуску, що отримав допуск, може заводитися в країну.

Обіг паперів не обов'язково має відбуватися на біржі.

Це дає більше свободи покупцям і продавцям, які можуть домовлятися про купівлю-продаж між собою.

Цінні папери можуть дарувати, передавати у спадщину тощо.

Крім того, суттєво спрощено процедуру допуску цінних паперів на ринок України. Крім цього, тепер дозвіл на допуск іноземних цінних паперів може бути надано не тільки за заявою емітента, але і за зверненням НДУ.