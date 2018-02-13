Fitch підтвердило рейтинг енергохолдингу Ахметова на дефолтному рівні

Це пов'язано з тим, що компанія ще продовжує реструктуризацію заборгованості.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинг найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК, який контролює бізнесмен Рінат Ахметов, на дефолтному рівні «RD», оскільки компанія ще продовжує реструктуризацію заборгованості. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Читайте такожДТЕК виплатить своїм кредиторам всі відсотки по євробондам у першому кварталі 2018 року

Fitch також підтвердило рейтинг єврооблігацій компанії на рівні «С».

Відзначається, що після завершення процесу реструктуризації агентство допускає підвищення рейтингів ДТЕК і рейтингу його єврооблігацій до рівня «B-».

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ДТЕК випустив єврооблігації на 500 млн дол. з погашенням в 2015 році. Потім, в кінці березня 2013 року, ДТЕК провів рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, розмістивши через свою «дочку» DTEK Finance PLC п'ятирічні євробонди на 600 млн дол. з погашенням у квітні 2018 року.

У квітні 2016 року компанія заявила про неможливість найближчим часом повністю оплатити купони (відсотки) за єврооблігаціями на суму 910 млн дол. з погашенням у 2018 році і запропонувала кредиторам провести довгострокову реструктуризацію своїх боргів. У грудні 2016 року компанія повідомила про продовження терміну виплат за рядом зобов'язань на 8 років.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», акціонером якої є бізнесмен Рінат Ахметов.