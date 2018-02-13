Фонд гарантування продав акції "Донбасенерго" за 432 мільйонів

Акції враховувалися на балансі ліквідованих банків "Форум" та "Старокиївський".

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав акції приватної енергогенеруючої компанії "Донбасенерго" у кількості 29,580 тисячі штук за 432 мільйонів гривень.

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Як повідомляється на сайті "Української біржі", акції враховувалися на балансі ліквідованих банків "Форум" і "Старокиївський" і були виставлені на продаж торговцем "Інвестиційний Капітал Україна".

Також повідомляється, що ціна реалізації акцій за підсумками аукціону на 29,397 тисячі гривень вищу за стартову.

Довідка УНІАН. Приватна енергогенеруюча компанія "Донбасенерго" експлуатує Слов'янську ТЕС у Донецькій області. У березні 2017 року компанія втратила контроль над Старобешівської ТЕС на тимчасово не підконтрольній території Україні. Контрольний пакет акцій належав компанії "Енергоінвест Холдингу" бізнесмена Ігоря Гуменюка.

Банк "Форум" (Київ р.) працює на ринку України з 1994 року і належав підконтрольної "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського компанії Yernamio Consulting Limited (Кіпр). Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в банк "Форум" в березні 2014 року, а в червні почав ліквідацію фінустанови.

Банк "Старокиївський" працював на ринку України з 1991 року. Його основними власниками були ряд компаній, проте ЗМІ асоціювали фінустанова з київськими банкірами Дмитром Віленським і Юрієм Яременко, управляли банком і його акціями. Фонд почав процедуру ліквідації банку у вересні 2014 року.