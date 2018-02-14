Мінфін за місяць позичив на внутрішньому ринку 8,5 мільярда гривень

За цей період Мінфін направив 22,3 млрд грн на погашення облігацій та сплати доходу за ними.

Міністерство фінансів України під час аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у січні залучило до державного бюджету 8,528 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, за цей період Мінфін спрямував 22,283 млрд грн на погашення облігацій та сплати доходу за ними, в тому числі 16,838 млрд грн – на погашення номінальної вартості.

Довідка УНІАН. Міністерство фінансів України під час аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики в 2017 році залучило до державного бюджету 32,755 млрд грн, 1,810 млрд дол. і 134 млн євро.

Станом на 13 лютого обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 743,79 млрд грн, при цьому у власності Національного банку облігації на 356,25 млрд грн, або 48% загального обсягу.