Amazon вперше обійшла Microsoft за капіталізацією

За підсумками торгів у середу акції Amazon і капіталізація компанії зросли до $702,5 млрд.

Американська компанія Amazon, найбільший у світі ритейлер з обігу серед продавців товарів і послуг через Інтернет, вперше в історії випередила IT-гіганта Microsoft за ринковою вартістю.

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На початку лютого стало відомо, що дохід Amazon за 2017 рік становив $3 млрд. Це на $600 млн більше, ніж у 2016 році. За четвертий квартал 2017 року Amazon заробила $1,9 млрд проти $749 млн за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, згідно Bloomberg Billionaires Index, найбагатшою людиною світу за підсумками 2017 року став засновник Amazon Джефф Безос, чий статок оцінюється майже в $100 млрд.