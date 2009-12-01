Заява Moody's може призвести до корекції на ринку єврооблігацій

Вчорашня заява міжнародного рейтингового агентства Moody `s може стати відправною точкою для корекції в українському сегменті єврооблігацій.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій Фурса.

За його словами, в даному випадку можна чекати зростання котирувань суверенних і квазісуверенних паперів. При цьому, за оцінкою С.Фурси, рівень прибутковості суверенних паперів до завершення президентських виборів встановиться в межах 11% -13%.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Moody `s поширило інформацію про те, що затримка виплати основного боргу «Укрзалізниці» щодо організованого Barclays Capital синдикованого кредиту не вплине на суверенні рейтинги України, тому що в даному випадку відсутні державні гарантії та умови крос-дефолту.