«Сократ»: Dubai World вплинув на українські євробонди

Зниження дохідності українських боргових паперів очікувати не доводиться, оскільки переоцінка західними інвесторами ризиків, пов`язаних з інвестиціями в ринки, що розвиваються, після того як Dubai World попросила відстрочення виплат за борговими зобов`язаннями, буде здійснювати тиск на суверенну криву.

Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив аналітик інвестиційної групи «Сократ» Максим ШТЕПА.

За його інформацією, торги в сегменті суверенних єврооблігацій на минулому тижні пройшли при середній ринкової активності. Випуск "Україна-2011" знизив дохідність з 17,9% до 17,5%, а більш довгі суверенні єврооблігації з погашенням у 2013 році показали падіння прибутковості з 15,3% до 14,4%.

Аналітик додав, що схожа ситуація спостерігалася і в торгах квазі-суверенними євробондами - середня ринкова активність і зниження дохідності паперів. Випуск "Укрексімбанк-2011" показав падіння дохідності з 19,7% до 19,4%. Єврооблігації іншого квазі-державного позичальника - НАК "Нафтогаз України" - з погашенням в 2014 році, також показали падіння дохідність з 17,0% до 16,2%.

За словами аналітика, на минулому тижні в сегменті паперів банків із західними материнськими структурами торги пройшли при практично нульовий ліквідності. Папери "Укрсиббанк-2010" та "Укрсоцбанк-2010" зберегли свої ціни. Дохідності за випуском росли у зв`язку зі зменшенням дюрації, так, прибутковість по паперах "Укрсиббанк-2010" зросла з 15,6% до 15,8%, "Укрсоцбанк-2010" - з 26,2% до 27,5%.

М. ШТЕПА також повідомив, що в сегменті найбільш дохідних паперів торги пройшли при середній ліквідності. Євробонди банку "Фінанси та Кредит" із погашенням у 2010 році показали зростання дохідності з 308,6% до 355,1%, папери "ПУМБ-2010" також підвищили дохідність - з 196,9% до 225,6%.