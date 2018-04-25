Фондовий ринок в облозі негативу...

Український фондовий ринок минулий тиждень демонстрував падіння. Багато в чому це відбувалося на фоні дефолту інвестфонду Dubai World.

Цю подію аналітики називають підйомом другої хвилі кризи. Найбільший державний фонд емірату Дубай – Dubai World опинився на межі фінансового краху. Борг складає близько 60 млрд дол. Це повідомлення обвалило світові ринки. У центрі кризи опинився також належна Nakheel розкішна власність - штучний острів у формі пальмової гілки в затоці Дубая. Розташовані на острові вілли були продані численним спроможним особам, зокрема голлівудській акторській парі Анджеліне Джолі і Бреду Пітту. Там також мають маєтки англійські футболісти Девід Бекхем і Майкл Оуен.

Таким чином, на тлі подій до кінця торгового тижня індекс УБ втратив 2,23%, а індекс ПФТС – 2,07%, при цьому об`єм торгів склав 43 млн. грн. Такий результат отримано значною мірою завдяки операції по акціях KVBZ (Крюковський вагонобудівний завод) (-5.57%) на 6 млн. грн. Всі ліквідні папери падали в ціні, включаючи UNAF (Укрнафта) (-3.05%), продажі якої посилилися після того, як збори акціонерів знову не відбулися, відзначають в компанії Phoenix Capital.

Українські папери на іноземних біржах торгувалися неактивно. Облігації Ferrexpo (+5.8%) були дуже волатильні, хоча ніяких значних новин не було. З іншого боку, папери JKX (-2.1%) падали на тлі низьких цін на нафту.

У Phoenix Capital також відзначають, що до кінця тижня на українському ринку єврооблігацій активність була дуже низькою. Попиту на суверенні папери майже не було, в цілому, ціни залишилися на колишньому рівні. У корпоративному секторі більше всього операцій відбулось 27 листопада по паперах Нафтогаза, при цьому спреди істотно звузилися, а ціни знизилися до закриття торгів. Купувалися папери Укрсіббанку 11, продавалися облігації Приватбанку і Укруксімбанку, проте ціни не змінилися.

В цілому, позитивні настрої учасників українського ринку акцій останнім часом помітно погіршали, поступившись місцем намірам зафіксувати одержаний раніше прибуток. І тому причиною можуть служити і зовнішні чинники. Як підкреслює старший брокер інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олексій Репін, основні фондові ринки Азії теж продемонстрували негативну динаміку на фоні зміцнення японської єни проти американського долара, а також інформації про можливий дефолт емірату Дубай. Негативні події в Європі теж не сприяли зростанню цін на українські акції, вважає він.

Між тим, на думку аналітика інвестиційної групи «АРТ-КАПІТАЛ» Станіслава Зеленецького, події навколо інвестиційного фонду Dubai World не здатні глобально розвернути світові ринки акцій, проте це примусить деяких інвесторів задуматися про ризик своїх інвестицій. Він підкреслив, що «для світової фінансової системи навіть загальний борг емірату Дубай в 90 млрд. доларів є мізерним».

Проте, як відзначив аналітик, новини з ОАЕ стали неприємною несподіванкою для фінансового світу. «Багато інвесторів були не готові до такого повороту подій, тим більше повідомлення про відстрочення виплат за боргами Dubai World прийшло за декілька годин до початку святкування Аїд ал-Адха, під час якого всі установи в регіоні закриваються більше, ніж на тиждень», - сказав С.Зеленецький.

Але в цілому, вважає аналітик, «це не кінець світу для Дубая, більшою мірою інвестори побоюються того, що може початися хвиля технічних дефолтів і в інших країнах, що розвиваються». Центральний банк ОАЕ вже створив програму надзвичайного вливання ліквідності в банківський сектор, щоб заспокоїти інвесторів і допомогти кредиторам Dubai World, відзначив С.Зеленецький. Зокрема, національним і іноземним банкам, що діють в країні, пропонують дешеві кредити.

Тим часом, американський долар у понеділок, 30 листопада, знизився до основних світових валют після того, як Центробанк Об`єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) обіцяв підтримати банківську систему країни, стримавши тривогу інвесторів з приводу можливого дефолту Дубая.

Японська ієна також слабшала після того, як представник японського уряду повідомив про готовність властей вжити заходи для приборкання зростання національної валюти. Які саме заходи вибере японський уряд, залишається неясним.

Ще один негатив для вітчизняного ринку - міжнародне рейтингове агентство Moody`s зберегло негативний прогноз по банківській системі України.

Moody`s стурбоване необхідністю збільшення капіталізації українських банків, а також їх прибутковістю і погіршенням ліквідності із-за низького рівня довіри вкладників. Moody`s прогнозує відсутність позитивних змін в банківській системі країни в найближчі 12-18 місяців.

Рейтингове агентство відзначає, що економіка України найбільш постраждала від кризи. Спад ВВП країни в 2009 році очікується на рівні близько 12%. Це має прямі наслідки для банків, оскільки в даних несприятливих макроекономічних умовах українські позичальники зазнають труднощі з обслуговуванням своїх боргів.

Як підкреслює агентство, «хоча українська економіка і демонструє деякі ранні ознаки пожвавлення, будь-яке таке поліпшення, ймовірно, вплине на банківську систему із запізненням. Банки в даний час скорочують баланси, і Moody`s не чекає зростання української банківської системи до кінця 2010 року».

Оксана Павловська (УНІАН)