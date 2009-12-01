Уявлення про рівень дохідності ОВДП в уряду і ринкових гравців різні

Уявлення про справедливий рівень дохідності облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в уряду і ринкових гравців поки дуже відрізняються.

Таку точку зору висловив у коментарі УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

Тому, вважає він, сьогоднішній аукціон не принесе з собою будь-яких змін, і обсяги розміщення паперів знову будуть мінімальними.

Аналітик прогнозує, що на аукціоні 1 грудня граничний рівень дохідності розміщення буде на рівні 19,0% -20,0% в залежності від серії паперів. У той же час, основний ринковий попит на ОВДП зосереджений в діапазоні 23% -25% річних, підкреслив С.ФУРСА.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України у вівторок, 1 грудня, проведе аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

До продажу будуть запропоновані ОВДП з терміном обігу 161 день (1000 штук), 350 днів (1000 штук) і 1064 дня (1000 штук).

Термін погашення облігацій - 12 травня 2010 року, 17 листопада 2010 року та 31 жовтня 2012 року відповідно.

Також повідомляється, що виплата доходу по паперах терміном обігу 1064 дня здійснюється раз на півроку. Дати виплат доходу за облігаціями з терміном обігу 161 та 350 днів не вказуються. Також не надана інформація про прибутковість планованих випусків держоблігацій. Термін погашення цих облігацій - 26 вересня 2012. Виплата доходу за паперами терміном обігу 1029 днів здійснюється раз на півроку.