Експерт: зимовий сезон на фондовому ринку почався з позитиву

Сприятливий зовнішній фон сприяє позитивному початку зимового сезону на українському фондовому ринку.

Таку думку в інтерв`ю кореспонденту УНІАН висловила начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена Євдоченко.

За її словами, вітчизняні індекси показали зростання у першій половині сьогоднішнього дня на тлі помітного поліпшення зовнішньої кон`юнктури і обнадійливих повідомлень про поліпшення ситуації з фондом Dubai World. Позитивом для ринків стали новини про те, що Центробанк ОАЕ пообіцяв підтримати діючі в країні банки у випадку банкрутства Dubai World, що допомогло розрядити напружену обстановку навколо цього питання, пояснила аналітик. З іншого боку, вважає вона, "незважаючи на те, що проблеми з Dubai World здаються обмеженими, небезпека їх розповсюдження може викликати певні побоювання в інвесторів, що позначиться на їх апетиті до ризикових інструментів".

Крім того, відзначила О.Євдоченко, підтримку ринкам надала сильна статистика з Азії. Зокрема, активність у виробничому секторі Китаю зросла до найвищого значення з квітня 2004 року - до 55,7 пункта з 55,4 у жовтні, повідомила аналітик. Крім того, додала вона, Центробанк Японії має намір збільшити програму викупу облігацій. "Іншими словами, боротьба з кризою шляхом надання фінансовій системі необмежених обсягів ліквідності триває", - підкреслила О.Євдоченко.

За словами аналітика, поточний тиждень насичений статистичними даними із США, відповідно, подальша динаміка на світових фондових майданчиках буде залежати від характеру цих даних. Сьогодні ввечері очікується інформація по Індексу ділової активності в США (ISM) за листопад (очікується 55) і по витратах на будівництво, зазначила вона.