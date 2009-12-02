Україна: падіння на фондовому ринку призупинилося

Згідно із результатами торгів у вівторок, основні українські індекси зафіксували зростання.

Індекс ПФТС виріс на 1,57%, до рівня 603,88 пункту, індекс UX, що розраховується "Українською біржею", зріс на 4,25%, опинившись на рівні 1517,92 пункту. У той же час UAI-50 упав на 0,20%, досягнувши позначки 41,65 пункту, повідомляє FundMarket.

У вівторок на ПФТС за всіма цінними паперами, включаючи корпоративні облігації й ОВДП, було укладено 315 угод. Обсяг торгів склав 31,9 млн. гривень. На "Українській біржі" - 1307 угод, обсяг торгів - 27,9 млн. гривень.

Індекс "Першої фондової торгової системи" закінчує торговельну сесію в "плюсі". На вітчизняні ринки цінних паперів прийшла корекція, однак, як довго вона може продовжитися, залишається неясним. Кількість угод помітно не змінилася, більшість емітентів закінчили день на позитивній території.

"Українська Біржа" з відкриття початку впевнено росла. Схоже, опускатися нижче 1450 пунктів поки що не входить в плани інвесторів.

Зарубіжні платформи впевнено підвищувалися.

Серед "блакитних фішок" на ПФТС переважав позитив: ВАТ "Укрнафта" (+2,30%), ВАТ "Центренерго" (+2,12%), ВАТ "Мотор Січ" (+5,03%), ВАТ "Західенерго" (+2,87%).

На УБ - та ж картина: ВАТ "Центренерго" (+4,30%), ВАТ "Укрнафта" (+2,50%), ВАТ "Укрсоцбанк" (+2,98%), ВАТ "Мотор Січ" (+5,96%).

"Другий" і "третьій" ешелони продемонстрували такі результати: ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" (-8,89%), ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" (+7,55%), ВАТ "Єнакіївський металургійний завод" (+4,81%).

Лідерство за обсягом на УБ закріпилося за ВАТ "Єнакіївський металургійний завод" - 3,1 млн. гривень.

Лідер падіння - ВАТ "Дніпроенерго" (-23,91%). Лідер зростання - ВАТ "Луцький автомобільний завод" (+17,39%).

Лідерство за обсягом на ПФТС - за ВАТ "Укрнафта" - 5,6 млн. гривень.

Лідер зростання - ВАТ "АвтоКрАЗ" (+41,94%). Лідер падіння - OАО КБ "Форум" (-40,30%).

Найбільше зниження продемонстрував індикатор фінансового сектора (-3,82%). Максимальне зростання зафіксував індекс автомобілебудування (+5,68%).