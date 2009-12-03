Акції «Луганськтепловоза» оцінить «Центр економічних ініціатив»

Переможцем оголошеного Фондом державного майна України конкурсу з відбору оцінювача вартості поверненого в держвласність 76%-ного пакета акцій ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз» визнано ТОВ «Центр економічних ініціатив» (м. Київ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України розпочав підготовку до проведення приватизаційного конкурсу з продажу 76%-ного пакета акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

Фонд держмайна пропонує потенційним покупцям взяти участь у розробці умов продажу цього пакета акцій.

25 листопада заступник голови Фонду держмайна України Олександр ПОТІМКОВ повідомив, що конкурс з елементами аукціону з продажу державного пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз» відбудеться наприкінці березня - початку квітня 2010 року. Він підтвердив намір ФДМУ опублікувати оголошення про конкурс у грудні цього року.

При цьому О.ПОТІМКОВ нагадав, що, згідно з процедурою, з моменту офіційної публікації оголошення до проведення конкурсу відводиться 75 днів.

Крім того, він також нагадав, що публікації офіційного оголошення про проведення конкурсу має передувати проведення незалежної оцінки пакета акцій.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року оголосив конкурс з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 76% акцій ХК «Луганськтепловоз».

23 березня 2007 року ФДМУ визнав «Керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (яка входить у російський "Трансмашхолдинг"), переможцем конкурсу: пакет був проданий за 292,505 млн. грн. при стартовій ціні 292 млн. грн. Покупець був внесений до реєстру власників «Луганськтепловоза» 13 квітня 2007 року.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку КК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня.