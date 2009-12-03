Експерт: змін на ринку акцій не буде

Вітчизняний ринок акцій до кінця тижня залишиться поблизу поточних рівнів, з деякими коливаннями в той чи інший бік.

Такий прогноз озвучив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН брокер торговельного відділу інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Євген ПШЕНИЧКІН.

За його словами, сьогодні торги на українських майданчиках відкрилися зростанням котирувань, незважаючи на неоднозначне закриття американської сесії напередодні. Ринок отримав підтримку у вигляді позитивної динаміки ф`ючерсів на американські індекси та азіатських майданчиків, пояснив брокер. Він зазначив, що після перших годин росту, коли індекс Української біржі зміг додати більше 1%, на ринку почалися продажі, які посилилися після виходу макроекономічних даних з єврозони, в результаті чого ринок компенсував значну частину ранкового зростання.

Як повідомив брокер, на позиціях лідерів сьогодні були акції банківської галузі, енергетичний сектор і чорна металургія. За його словами, найбільше зростання продемонстрували папери "Мотор Січі" (+3,85%), "ЛуАЗу" (+4%) і Шахтоуправління "Покровське" (+4,33%). Значно гірше ринку виглядали папери "Інтерпайп-Новомосковського трубного заводу" і "Луганськтепловозу" - зниження на 5% і 8% відповідно, відзначив брокер.

На думку Е. ПШЕНИЧКІНА, деякий вплив на динаміку українських індикаторів надала неоднозначна статистика зі США по ринку праці. З одного боку, повідомив брокер, кількість первинних заявок на одержання допомоги з безробіття виросло менше, ніж очікувалося. Разом із тим, інший показник - кількість безробітних, які вже одержують допомогу, - продовжує рости, що не додає оптимізму ринку, додав він.

Проте, підкреслив Є. ПШЕНИЧКІН, реакція гравців ринку була досить позитивною - індекси під завершення сесії значно підросли і закрилися на максимумах дня і тижня. За підсумками сьогоднішнього дня індекс Української біржі виріс на 1,84%, ПФТС - на 1,22%, зазначив брокер.