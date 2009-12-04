Хід торгів на українських біржах залежить від статистики із США

Сьогодні хід торгів на українських фондових біржах буде залежати від статистичних відомостей, які вийдуть у США в другій половині дня, а також від ситуації на глобальних майданчиках.

Про це повідомляється в аналітичному огляді компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Вчора ж, відзначають аналітики, український ринок показав зростання слідом за європейськими фондовими майданчиками. За підсумками четверга індекс УБ додав 1,84%. Індекс ПФТС піднявся на 1,22%. Обсяг торгів акціями на УБ і ПФТС сумарно склав 53,4 млн. грн. Всі папери індексного кошика торгувалися в плюсі.

В огляді зазначається, що позитивний старт для українських майданчиків учора був викликаний глобальним зростанням світових індексів. За підсумками дня японські фондові біржі закрилися у значному плюсі, додавши позитиву і європейським індексам. До закриття українського ринку оптимістичні настрої переважали і на американських майданчиках, в очікуванні виходу позитивних статистичних даних про зниження рівня безробіття в США.

Аналітики також повідомляють, що український ринок єврооблігацій у четвер знову був дуже волатильним. Ціна на суверенні папери зросла приблизно на один пункт. Муніципальні облігації протягом дня торгувалися без зміни цін. У банківському секторі ціни також залишилися на колишньому рівні, при цьому попитом користувалися папери "Приватбанку", "Укрексімбанку" та "Укрсиббанк-2010". Ралі по облігаціях "Нафтогазу" в четвер продовжилося. Папери компанії протягом дня виросли ще на один пункт.