П'ятницю WIG20 почав на мінусі

Варшава. Головний індекс варшавської фондової біржі WIG20 на відкритті торгів у п`ятницю продовжив падіння після мінімального зниження на закритті у четвер.

Як передає кореспондент УНІАН, індекс на початку торгів котирувався на рівні 2,383 тис пунктів.

Як повідомляв УНІАН, у четвер торги закінчилися на відмітці 2,389 тис пунктів, що на 0,16% менше закриття середовища.

В середу індекс «блакитних фішок» виріс на 0,61%, після 1,09% зростання у вівторок і 1,54% у понеділок.

Довідка УНІАН. 16 листопада 2009 р. WIG20 встановив рекорд зростання поточного року, досягнувши рівня 2,429 тис. пунктів після попереднього рекорду на рівні 2,412 тис. пунктів 23 жовтня.

WIG20 почав відновлюватись в лютому поточного року після досягнення дна на рівні 1300 пунктів, до якого індекс знижувався з листопада 2007 року з свого пікового значення 3,9 тис. пунктів.