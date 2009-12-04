Індекс ПФТС сьогодні виріс на 0,08%
19:29, 04 грудня 2009Фондовий ринок
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УБ - знизився на 0,07%
Індекс ПФТС за підсумками сьогоднішніх торгів підвищився на 0,08% - до 613,26 пункта.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.
Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 468,9 млн. грн.
Індекс Української біржі за підсумками сьогоднішніх торгів знизився на 0,07% - до 1 550 пунктів. Загальний обсяг торгів склав 20,9 млн. грн.
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