Експерт: українські акції показали значну волатильність

Українські акції показали значну волатильність під час торговельної сесії в п`ятницю, 4 грудня.

Про це в коментарі УНІАН повідомив аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його словами, у п`ятницю вітчизняні фондові індекси разом із європейськими різко виросли в 15:30 за київським часом на тлі позитивних даних про ринок праці в США. У результаті, зазначив аналітик, індекс УБ відіграв ранкове падіння і втратив лише 0,07%, закрившись на позначці 1550 пунктів. Індекс ПФТС при цьому виріс на 0,08%, закрившись на позначці 613 пунктів, додав він.

Як нагадав Д. БЄЛОВ, у п`ятницю обсяг торгів акціями на УБ впав на 42% - до 20,8 млн. грн. На ПФТС, у свою чергу, обсяг знизився на 6% - до 16,4 млн. грн., повідомив аналітик. За його інформацією, серед найбільш ліквідних акцій на УБ лідерами росту були "Дніпроенерго" (+4,5%), Крюківський вагонобудівний завод (+2,9%), Сумське НВО ім. Фрунзе (+1,6%) і "Мотор Січ" (+1,1%).