Ініціативна група торговців ПФТС має питання до керівництва біржі

Компанії-члени асоціації «Перша фондова торгова система» (ПФТС), що входять до ініціативної групи торговців ПФТС, ініціюють проведення позачергових зборів членів асоціації шляхом адресного опитування її членів.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН генеральний директор інвестиційної компанії «Финекс-капітал» Ігор КОГУТ.

За його словами, ініціативна група почала адресне опитування членів асоціації, щоб визначити їх реальне ставлення до поточного стану подів в ПФТС, керівництва, а також планованого продажу біржі.

Зокрема, в питальник, що розсилається, включені такі питання: дострокове припинення повноважень діючих членів Ради асоціації, про обрання нових членів Ради, про тимчасове усунення з поста діючого президента асоціації, про визначення нового розміру вступного внеску в ПФТС. На розгляд членів асоціації також виноситься вибір інвестора для фондової біржі ПФТС, зокрема, стратегічним інвестором пропонується визначити на вибір Українську міжбанківську валютну біржу (УМВБ), російські фондові біржі РТС або ММВБ.

Ініціативна група також пропонує встановити рівномірний продаж для всіх членів асоціації акцій ПФТС за фіксованою ціною 10 грн. за одну акцію.

За словами І.КОГУТА, дане опитування проводитимуть з 7 по 21 грудня поточного року, після чого ініціативна група планує добиватися реалізації його рішень. Зокрема, за словами гендиректора «Финекс-капіталу», ініціативна група, можливо, зажадає включення проголосованих питань до порядку денного загальних зборів акціонерів ПФТС, яке відповідно до рішення Ради ПФТС повинне відбутися 24 грудня цього року.

І.КОГУТ також відзначив, що у випадку, якщо дані збори проігнорують результати опитування, що проводиться, члени ініціативної групи залишають за собою право оскаржувати його.

За словами І.КОГУТА, сьогодні дії ініціативної групи ПФТС, в яку входить 12 компаній, підтримують більше 90 компаній – членів асоціації ПФТС, 70 з яких документально засвідчили свою підтримку. На сьогоднішній день, за його інформацією, членами асоціації ПФТС є 265 компаній.

Гендиректор «Финекс-капіталу» також відзначив, що рішення про проведення даного опитування обумовлене небажанням нинішнього керівництва ПФТС йти на повноцінний діалог з членами асоціації, а також погіршенням становища біржі ПФТС на ринку.

Як повідомляв УНІАН, Рада асоціації ПФТС на засіданні 25 листопада цього року ухвалила рішення провести загальні збори акціонерів ВАТ «Фондова біржа ПФТС» 25 грудня цього року. На зборах планується розглянути питання про залучення Московської міжбанківської валютної біржі (ММВБ) як стратегічного інвестора. Рада асоціації також ухвалила рішення винести на розгляд зборів акціонерів питання про порядок і умови продажу акцій членам асоціації. На розгляд зборів буде запропонована схема придбання акцій ПФТС з того, що належить асоціації пакету за трьома критеріям: отримання всіма членами доль пакету рівними частинами, отримання долий пропорційно розміру платежів в асоціацію і біржу і опціону за результатами участі в торгах протягом року після проведення зборів.