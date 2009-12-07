Індекс ПФТС сьогодні знизився на 0,98%

Індекс ПФТС за підсумками сьогоднішніх торгів знизився на 0,98% - до 607,26 пункту. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно повідомленню, загальний об`єм торгів на ПФТС склав 142 млн. грн.

Індекс Української біржі за підсумками сьогоднішніх торгів знизився на 0,95% - до 1535,30 пунктів. Загальний об`єм торгів склав 23,5 млн. грн.