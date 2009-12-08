"Сократ": цього тижня не варто чекати серйозних змін на ринку українських евробондів

Цього тижня не варто чекати серйозних змін на ринку українських евробондов. Про це йдеться в переданому УНІАН аналітичному звіті інвестиційної групи "Сократ".

На думку аналітиків "Сократа", інвестори вже переоцінили ризики по українських паперах до більш-менш справедливих рівнів, і надалі можливо плавне зниження прибутковості на тлі достатньо високої волатільності, що буде пов`язане з реакцією ринків на розвиток подій навколо реструктуризації позик Dubai World.

Як наголошується в звіті, минулого тижня котирування кредитно-дефолтних свопів продовжили зниження, показавши падіння на 64,3 б.п. - з 1463,23 до 1398,9 б.п. Торги в сегменті суверенних евробондів відрізнялися високою ринковою активністю. В результаті підвищення цін прибутковості впали. Так, суверенні евробонди з погашенням в 2011 році знизили прибутковість на 2% - з 17,3% до 15,3%, тоді як довший випуск з погашенням в 2013 році понизив прибутковість на 0,9% - з 14% до 13,1%.

Схожа ситуація спостерігалася і в сегменті квазісуверенних єврооблігацій. Випуск НАК "Нафтогаз України" з погашенням в 2014 році показав падіння прибутковості з 16,3% до 15,3%, тоді як прибутковість по випуску «Укрексімбанк-11» впала з 19% до 18,5%.