Експерт: ринок акцій почав тиждень падінням через низький попит

Український фондовий ринок почав тиждень падінням через низький попит з боку іноземних інвесторів.

Про це повідомляється в аналітичному огляді компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

На думку аналітиків, світові ринки негативно відреагували на можливе скорочення обсягів державної допомоги економіці в розвинених країнах. Крім того, відзначають вони, іноземні інвестори негативно налаштовані щодо вітчизняних акцій через введення обов`язкової реєстрації іноземних інвестицій. Цей закон, що істотно ускладнює роботу іноземців на вітчизняному ринку, ще кілька тижнів буде чинити тиск на котирування українських паперів, підкреслюють аналітики.

Як зазначається в огляді, вчора торговельна активність була високою серед вітчизняних гравців, однак нерезиденти практично не здійснювали угод. Найбільший обсяг продажів спостерігався в акціях "Західенерго" (-3,51%), також істотно впали менш ліквідні Полтавський ГЗК (-6,03%) і ЛуАЗ (-4,72%).

При цьому, повідомляють аналітики, значний попит існує лише на акції машинобудівних підприємств: "Мотор Січі" (0,56%), Сумського НПО ім. Фрунзе (+0,17%) і Стаханівського ВСЗ (-0,36%). Саме машинобудівна галузь зараз є лідером відновлення - після практично повної зупинки виробництва навесні, зараз багато підприємств галузі переходять на роботу у дві-три зміни, вважають вони.

Аналітики також відзначають значне зростання акцій "Дакор Вест" (+9,34%). Однак, вважають вони, до рекордних показників цих паперів варто ставитися критично - де-факто ними торгують між собою лише декілька учасників ринку.

За словами аналітиків, активність на українському ринку єврооблігацій у понеділок була низькою. Вони відзначають, що невеликий попит був на довгострокові суверенні папери, однак ціни практично не змінилися. Також попитом користувалися папери "Нафтогазу", але ціни до закриття залишилися на колишньому рівні, говорять аналітики.

В огляді також повідомляється, що й у корпоративному секторі вчора ціни залишилися незмінними. Торгувалися папери "Альфа банку Україна", "Укрсоцбанку" та "Укрексімбанку", відзначають аналітики.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 7 грудня, знизився на 0,98% - до 607,26 пункта. Загальний обсяг склав 142 млн. грн.

Індекс Української біржі опустився на 0,95% - до 1535,30 пункта. Загальний обсяг торгів склав 23,5 млн. грн.