Український фондовий ринок почав тиждень падінням через низький попит з боку іноземних інвесторів.

Про це повідомляється в аналітичному огляді компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

На думку аналітиків, світові ринки негативно відреагували на можливе скорочення обсягів гдерждопомоги економіці у розвинених країнах. Крім того, відзначають вони, іноземні інвестори негативно налаштовані стосовно вітчизняних акцій через введення обов`язкової реєстрації іноземних інвестицій. Цей закон, що істотно ускладнює роботу іноземців на вітчизняному ринку, ще декілька тижнів чинитиме тиск на котирування українських паперів, підкреслюють аналітики.

Відзначається також, що учора торгова активність була високою серед вітчизняних гравців, проте нерезиденти практично не здійснювали операцій. Найбільший обсяг продажів спостерігався в акціях “Західенерго” (-3,51%), істотно впали також менш ліквідні Полтавський ГОК (-6,03%) і ЛУАЗ (-4,72%).

При цьому, повідомляють аналітики, значний попит спостерігається тільки на акції машинобудівних підприємств: “Мотор Січі” (+0,56%), Сумського НВО ім. Фрунзе (+0,17%) і Стаханівського ВСЗ (-0,36%). Саме машинобудівна галузь наразі є лідером відновлення – після практично повної зупинки виробництва навесні багато підприємств галузі переходять на роботу у дві-три зміни.

Аналітики також відзначають значний ріст акцій “Дакор Вест” (+9,34%). Проте, вважають вони, рекордні показники цих паперів слід розглядати критично – де-факто ними торгують між собою лише кілька учасників ринку.

За словами аналітиків, активність на українському ринку єврооблігацій у понеділок була низькою. Невеликий попит спостерігався на довгострокові суверенні папери, проте ціни практично не змінилися. Попитом користувалися папери “Нафтогазу”, але ціни до закриття залишилися на попередньому рівні, відзначають аналітики.

В огляді також повідомляється, що у корпоративному секторі вчора ціни залишилися незмінними. Торгувалися папери “Альфа-банку Україна”, “Укрсоцбанку” й “Укрексімбанку”, відзначають аналітики.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 7 грудня, знизився на 0,98% - до 607,26 пунктів. Загальний обсяг торгів склав 142 млн. грн.

Індекс Української біржі снизився на 0,95% - до 1535,3 пунктів. Загальний обсяг торгів склав 23,5 млн. грн.